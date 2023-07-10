Deprem bölgesindeki din görevlilerine sahip çıkılsın

ÇINAR DEMİR ANKARA

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketi sonrası ülke olarak büyük sıkıntılar yaşandığını ve yaraların halen sarılmaya çalışıldığını belirterek, özellikle manevi manada büyük vazife yapan din görevlilerinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Akit”e konuşan Yıldız şunları dile getirdi: “Deprem sonrası devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerini sergileyerek depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bölgede görev yapan din görevlilerimiz de gerek cenaze ve defin gerekse manevi destek, yardım dağıtımı, arama kurtarma çalışmaları gibi ihtiyaç duyulan her alanda kendileri de depremzede oldukları ve yakınlarını kaybettikleri halde görev almaya devam ettiler. Yaptıkları güzel işlerle adeta hayırda yarıştılar.”

Barınma ve ibadethane yeri

Depremin üzerinden 6 ay kadar zaman geçmesine rağmen bölgede etkilerinin devam ettiğinin vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti: “Deprem bölgesinde görev yapan kamu görevlileri valiliklerden gelen yazılarla aşama aşama görevlerinin başına dönmeye başladı. Din görevlilerimiz de deprem bölgesindeki görev yerlerine döndü. Görevi başına dönen din görevlilerine maalesef barınmak için konteyner ya da başka bir imkân sağlanmadı. Din görevlilerinin çalışabilmesi için alt yapı yok. Çoğunun ailesi farklı şehirlerde yaşamaya devam ediyor. Din görevlilerimiz büyük fedakârlıklarla bütün imkânsızlıklara rağmen görevlerini yapma gayreti içerisindeler. Ancak gerçekten büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Din görevlilerimiz kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrı

Diyanet İşleri Başkanlığımız bölgede görev yapan din görevlilerinden görevlerinin başında olmasını, camilerde, kurslarda çadır kentlerde görevlerini yerine getirmelerini bekliyor. Camisi, kursu, evi yıkılan ve halen görev yapacak bir camisi, kursu, evi, konteyneri olmayan din görevlilerimiz bu şartlar altında nasıl görev yapabilir? Din görevlilerimizin isteği camilerine, cemaatlerine, kurslarına, talebelerine biran önce kavuşmak. Diyanetimizden ve devletimizden deprem bölgesinde görev yapan din görevlilerinin çalışma ve barınma şartlarını iyileştirmesini, gerekli konteyner ve alt yapı hizmetlerinin sağlanmasını kısaca din görevlilerimize sahip çıkmasını bekliyoruz.”

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