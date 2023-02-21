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Gündem Deprem bölgesinde vaka ihbarları için çağrı
Gündem

Deprem bölgesinde vaka ihbarları için çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde vaka ihbarlarının "ALO 112" hattına yapılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 06:51:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada verilen vaka ihbar mesajı kim görürse ona ulaşır. ALO 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimse tam olarak aradığınız adrese, anında ulaşır. Sizin istediğiniz de bu değil mi?" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında deprem bölgesinde görev yapan bir sağlık çalışanının sahte ihbarlara ilişkin yaptığı uyarıya ilişkin video mesajına da yer verdi.
Görüntüde yer alan 112 Acil Sağlık ekibindeki bir kadın görevli, sosyal medyada depreme ilişkin çok sayıda sahte ihbarın yer aldığına işaret etti.

Deprem sonrası bölgede çöken binaların boş olduğunu belirterek, bunlara ilişkin panik halinde yapılan ihbarların müdahalelere etkisine dikkati çeken görevli, "Sizden ricamız teyit almadığınız hiçbir ihbarı hiçbir yerde paylaşmayın. Arkadaşlar vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil. Teyit aldığınızda 112 aranacak, 112 ekipleri koordineli bir şekilde bizi gönderecekler." görüşünü paylaştı.

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Yorumlar

Uğur

Ahlaksız ve vicdansız muhalefetin devleti âciz gösterme çabası yüzünden bu Twitter'da ihbar saçmalığı çıktı. Korkunç ikiz depremlerin ilk gününün şokundan faydalanarak bu alçakça propaganda ile devletimize yani ortak meselemize ve bizden olan yetkililerimize saldırdılar. Twitter'a artık asla girmiyorum, ama internette Sema Maraşlı'yı arayayım derken gördüm ki feministlere karşı onca destek verdiğimiz Sema hanım bile hükumete hıncından ve içindeki Saadetçi damardan ötürü Twitter ihbarı lagalugalarını savunup Twitter kısıtlamasına laf etmiş. Yazıklar olsun.
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