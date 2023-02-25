Deprem bölgesinde, deprem enkazından personellere kadar mobil aşı tırı hizmete girdi! Sahada depremzedelere yardım

Sağlık Bakanı Koca'nın depremlerde hafif de olsa yaralananların tetanos aşısını ihmal etmemeleri gerektiğini bildiren açıklamasından sonra deprem bölgesinde mobil aşı tırı hizmete girdi.

Hatay'a Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne ait aşı tırı bölgeye geldi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin ardından yaralanan vatandaşlar ve enkaz çalışmasında görev alan personeller tetanos riskine karşı aşılanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a görevlendirilen Sağlık Bakanlığı ekipleri, mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlara giderek aşı uygulaması yapıyor.

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