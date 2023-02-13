Deprem bölgesinde çok büyük skandal! Şamil Tayyar 'Yetkililerle paylaştım' diyerek duyurdu
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, deprem bölgesindeki sinsi adımlar konusunda vatandaşları uyararak, "FETÖ ve HDP provakatif eylemlerde ilk sırada yer alıyor. Vatandaşları özellikle muhtarları arayarak iktidarı suçlayıcı tavır almaya zorluyor. Bilgileri yetkililerle paylaştım" dedi.
Gaziantep'i sarsan deprem felaketi sonrası sahada bulunan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar önemli açıklamalarda bulundu.
Felaketin yaşandığı bölgede akılalmaz yalanların atıldığını ifade eden Şamil Tayyar, "Bir meczup ‘enkazdan AKP’liler çıkarılıyor’ der. Diğeri ‘Suriyeli yeni sığınmacılar geliyor’ yalanını ekler. ‘Devlet yok’ yalanıyla başka şeref yoksunları devreye girer. Dış basın ‘Alevi köyüne girilmiyor’ alçaklığıyla kervana katılır. Her halt oldular bir insan olamadılar" dedi.
Şamil Tayyar açıklamasının devamında ise skandal bir girişimden bahsetti:
Sahadaki muhalif/marjinal/kriminal gruplar içerisinde özellikle FETÖ ve HDP provakatif eylemlerde ilk sırada yer alıyor. Vatandaşları özellikle muhtarları arayarak iktidarı suçlayıcı tavır almaya zorluyor. Bilgileri yetkililerle paylaştım. Bir de bu alçaklarla uğraşıyoruz.