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Gündem Deprem bölgesi İHA'lar ile denetlendi
Gündem

Deprem bölgesi İHA'lar ile denetlendi

Hatay’da, depremlerde hasar gören ve yıkılan binalar, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 06:49:00 -

Edinilen bilgiye göre, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait Bayraktar TB2 İHA bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki yerleşim alanlarının üzerinde uçan Bayraktar TB2 İHA gece görüş kamerasına yansıyan görüntüleri canlı olarak Ankara'da bulunan AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı.

Merkezde görüntüleri izleyen birimler bölgedeki ekipleri yönlendirerek arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

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