Deprem bölgelerinde 300 bin arkadaşımız yoğun mücadele veriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’da gazetecilere yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 50’nci günün geçtiğini dile getirdi. Karaismailoğlu, afet illerinde çok sıkıntılı ve acılı günlerin yaşandığını hatırlattı.

Eğitim kampüsü oluşturuldu

Dünyanın en büyük afetinin izlerini ortadan kaldırmak için yoğun bir mücadele verdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Bazı illerimizde eğitim-öğretim başladı, Adıyaman da bunlardan bir tanesi. Adıyaman’da Beşpınar Eğitim Kampüsü’nü yeni inşa ettik. Çok değerli ekip arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla çok yoğun bir mücadele vererek eğitim kampüsü oluşturduk. Tam bin 200 öğrencimizi burada eğitime başlattık. Öğrencilerimiz, burada hem LGS hem YKS’ye hazırlanacaklar. Ayrıca sosyal imkânlardan ve aktivitelerden yararlanacaklar. Tabii bu kadar sıkıntılı günlerden sonra artık normal hayata dönüş için bunlar önemli çabalar. Bu çabalar sonucunda hem gençlerimiz ve çocuklarımız eğitimlerine tekrar geri dönmüş oluyorlar hem de sosyal hayata katılmış oluyorlar. Tabii bunun yanında Adıyaman genelinde ve 11 ilimizde çalışmalar çok yoğun bir şekilde artarak devam ediyor. Tabii her geçen gün bir önceki günden çok daha iyi durumdayız. Gelinen aşamada kalıcı konutların inşaları başladı.”

Transferler sürüyor

Karaismailoğlu, kentte prefabrik kentlerle ilgili çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini aktardı. “Her gün çadırlardan konteyner kentlere ve prefabriklere transferlerimiz devam ediyor. 250 civarında hem prefabrik hem de konteynerlerin bir arada olduğu önemli bir kampüsü de hizmete açıp vatandaşlarımız oraları yerleştiriyoruz. Diğer yeni alanlarda da hem konteyner kentlerimiz hem prefabrik kentlerimizdeki yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde çadırlardan bu kentlerimize transferler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

İmar ve ihya çalışmaları

Deprem illerinde imar ve ihya çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Zor günlerden geçiyoruz. Dünyanın en büyük afetiyle mücadele ediyorsunuz bir taraftan. 110 bin kilometrekare yani Yunanistan büyüklüğünde bir alanda böyle dünyanın en şiddetli depremiyle sarsıldık. Bu kadar kısa sürede vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına almak, kalıcı konutların temellerini hızlıca atıp çalışmaları hızlıca devam ettirmek tabii ki çok önemli. Ancak Türkiye gibi güçlü, büyük hedefleri olan ülkeye yakışan çalışmalar bunlar. Bizler de bütün bakan arkadaşlarımız olarak bütün bölgelerimizde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Onların dertleriyle dertleniyoruz, ihtiyaçlarını tespit edip anında gideriyoruz. Tabii bu çalışmalar bitene kadar biz elimizi hiçbir zaman buralardan almayacağız.”

Gerekenler yapılıyor

Karaismailoğlu, ilaveten “Deprem bölgelerinde 300 bin çalışma arkadaşımız yoğun bir mücadele veriyor. İnşallah devletimizin buralara el atmasıyla kısa sürede her bir işin üstesinden geleceğiz. Yoğun çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

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