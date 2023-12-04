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Ekonomi Deprem bir kez daha hatırlattı! Bu önlem alınmazsa binanız çürür!
Ekonomi

Deprem bir kez daha hatırlattı! Bu önlem alınmazsa binanız çürür!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:55:00 - 2023-12-04 21:55:24
Deprem bir kez daha hatırlattı! Bu önlem alınmazsa binanız çürür!

Yaklaşık 10 milyon bina, 22 milyonun üzerinde konutun bulunduğu ülkemizde, yıkıcı depremler yaşanırken önlem alınması gereken noktalar var. İşte uzman görüşü:

İstanbul'da bugün Gemlik merkezli hissedilen deprem, yapılması gerekenleri ve önlemleri bir kez daha akıllara getirdi. Depremin değil tedbirsizliğin ve yanlış yapılaşmanın asıl korkulması gereken şey olduğunu vurgulayan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Adım adım yaklaşan büyük bir deprem tehlikesi varken panikle değil akıl ve bilimle hareket etmek gerekiyor. Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de kentsel dönüşümün hızlanması, herkesin su ve ısı yalıtımı ile güvenliği sağlanmış binalarda yaşamını sürdürmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Korozyona dikkat!

Eruslu şunları söyledi: “Ülkemizdeki yapı stokunun çok büyük bölümü betonerme binalardan oluşuyor. Önümüzdeki süreçte korozyonun betonarme binalardaki yıkıcı etkisini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde hiç vakit kaybetmeden mevcut bina stokumuzun incelenmesi lazım. Bu inceleme sonucunda binalar; “yeterli dayanıma sahip olan güvenli binalar”, “güçlendirilerek güvenli hale getirilebilecek binalar” ve “güvenli olmayan binalar” tespit edilmeli. Güvenli olmayan binaların, vakit kaybetmeden kentsel dönüşüme tabi tutulmaları ve yeniden inşa edilmeleri gerekiyor.”

Kısa sürede binalar çürütmeye başlıyor!

Korozyonun depremlerin yol açtığı büyük yıkımların en önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Eruslu, “Suyun taşıyıcı yapı elemanlarına nüfuz etmesi, betonun içindeki demirin paslanmasına yani korozyona neden oluyor. Korozyon ise yapının yük taşıma kapasitesini azaltıyor. Betonarme yapıların sağlıklı bir şekilde, tasarım ömürleri süresince işlevlerini sürdürebilmesi için yapının tamamının standartlara uygun şekilde ısı ve su yalıtımı ile korozyondan korunması gerekiyor.” dedi.

Sadece yüzde 1,5-2’si su yalıtımlı

Hayati öneme sahip olmasına rağmen Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliğinin sadece 5 yıl önce yürürlüğe girdiğini dile getiren Emrullah Eruslu, “Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2018’den itibaren inşa edilen ve zorunlu olarak su yalıtımı yapılan bina sayısı toplam yapı stokunun sadece yüzde 1,5-2’sini oluşturuyor. Yaklaşık 10 milyon bina, 22 milyonun üzerinde konutun bulunduğu ülkemizde, böylesine yıkıcı depremler yaşanırken bu oranlar hem üzücü hem kabul edilebilir değil." dedi

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