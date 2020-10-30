Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Prof. Özener şunları söyledi:

"Depremin büyüklüğü 6.9. Kırılan fayın 30-40 km.'lik yaklaşık kırıldığı ilk tespitlere göre. Atım miktarı 1.2 metrelik atımdan bahsediyoruz. 1.2 metrelik yer değiştirme var. Normal bir deprem bu. Şu ana kadar 21 deprem kaydettik. Yaklaşık 6 civarında artçılar bekleyebiliriz.

Bölge sismik olarak oldukça etkin bölge. Ege'de, ana karada ve denizde deprem oldukça yoğun ve aktif oluyor. Bölgede 1912'de 6,5'un üzerinde deprem olmuş. En son Ege denizinde olan 6.6, 2017'deki Bodrum-Kos depremi olarak adlandırdığımız deprem. Bu bölgede oldukça yoğun deprem aktivitesi var."

Deprem atım miktarı nedir?

Bir deprem sırasında oluşan fayın üzerindeki kalıcı maksimum yer değiştirmenin (atım) fay izine dik yönde uzaklıkla azalma özelliği. Yer değiştirme azalması, uzaklıkla üstel (logaritmik) oranda oluşur.

Büyük deprem oluşumlarından hemen sonra fayın oluştuğu bölgede, yerkabuğunun üzerinde kalan artık yamulma enerjisi zaman içerisinde sayısı ve büyüklüğü azalan ufak depremlerle açığa çıkar. Şiddetli depremler sonrası oluşan bu depremlere artçı depremler veya artçı şoklar adı verilir. Dördüncü aşama ise, yerkabuğunun üzerindeki yamulma enerjisini tamamen boşalttığı, dolayısıyla gelecekte yeniden yamulma enerjisi birikecek dönemdir. Dördüncü aşamanın sonu birinci aşamanın başıdır. Yukarda tanımlanan esnek serbestlenme süreci, belirgin fay kuşaklarında depremlerin yinelenebileceğini göstermektedir. Ancak bu yinelenme aralığı periyodik değildir. Günümüzde fay kuşakları üzerinde ve hatta fayların derinliklerine doğru açılan derin sondajlarda yapılan çok yönlü jeofizik ölçümlere rağmen, depremin oluşma anını kesin olarak önceden belirleyemiyoruz. Ancak, eskiye oranla deprem kaynağındaki süreçleri daha iyi izleme ve anlama yolunda bilgilerimiz her gün biraz daha artıyor. Deprem kaynağının zaman ve mekândaki davranışlarını daha iyi tanımanın, jeofizikçileri depremi önceden kestirmede başarıya götürür.