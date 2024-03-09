Deprem Anma ve Eğitim Merkezi, depremden önemli dersler çıkarılmasının yolunu açacak

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep’te en çok etkilenen ilçelerden biri olan Nurdağı’nda 10 bin metrekarelik alan üzerinde Deprem Anma ve Eğitim Merkezi inşa edilecek.

MERKEZ BİLİŞSEL VE DUYUSAL ANLATILAR İLE DONATILIYOR

Deprem Anma ve Eğitim Merkezi, muhakeme etmek, empati kurmak ve böyle bir afetin belgeleri ile enkaz bölgesi içerisinde ziyaretçilere sunulması özellikleriyle tarihi bir belge niteliği de taşıyor.

Bu kapsamda söz konusu yapı, depremin gerçeği ve depremin etkileri ile ilgili bilişsel ve duyusal anlatılar sunan bir anma merkezi olarak kurgulandı. Merkez, sadece Nurdağı ilçesi değil, 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen 11 ilin tamamını incelenmesi sonucunda son haline kavuşacak.

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İnteraktif olma özelliği ile deprem anındaki atmosferin de doğrudan ziyaretçilere aktarılacak şekilde tasarlandığı merkezde, yıkıma dair durumun belirli seviyelerde hissettirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra anma işlevini de yerine getirecek merkez, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma törenlerinin düzenleneceği bir alan özelliğini de sahip olacak.