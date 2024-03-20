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Aktüel Deprem Anma ve Eğitim Merkezi 11 ilin yaşadığı afeti gözler önüne serecek!
Aktüel

Deprem Anma ve Eğitim Merkezi 11 ilin yaşadığı afeti gözler önüne serecek!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 22:43:00 -
Deprem Anma ve Eğitim Merkezi 11 ilin yaşadığı afeti gözler önüne serecek!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesilleri bilinçlendirmek, deprem esnasında yapılması gerekenleri anlatmak ve mimarlık ile inşaat mühendisliği öğrencilerine eğitim amaçlı ziyaret fırsatı vermek için Nurdağı’na Deprem Anma ve Eğitim Merkezi kazandırıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep’te en çok etkilenen ilçelerden biri olan Nurdağı’nda 10 bin metrekarelik alan üzerinde Deprem Anma ve Eğitim Merkezi inşa edilecek.

MERKEZ TARİHİ BİR BELGE NİTELİĞİ DE TAŞIYACAK

Deprem Anma ve Eğitim Merkezi, muhakeme etmek, empati kurmak ve böyle bir afetin belgeleri ile enkaz bölgesi içerisinde ziyaretçilere sunulması özellikleriyle tarihi bir belge niteliği de taşıyor.

Bu kapsamda söz konusu yapı, depremin gerçeği ve depremin etkileri ile ilgili bilişsel ve duyusal anlatılar sunan bir anma merkezi olarak kurgulandı. Merkez, sadece Nurdağı ilçesi değil, 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen 11 ilin tamamını incelenmesi sonucunda son haline kavuşacak.
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İnteraktif olma özelliği ile deprem anındaki atmosferin de doğrudan ziyaretçilere aktarılacak şekilde tasarlandığı merkezde, yıkıma dair durumun belirli seviyelerde hissettirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra anma işlevini de yerine getirecek merkez, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma törenlerinin düzenleneceği bir alan özelliğini de sahip olacak.

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