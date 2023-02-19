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Gündem Deprem anı, 112 Acil'in güvenlik kamerasında
Gündem

Deprem anı, 112 Acil'in güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş merkezli depremin şiddeti, Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 19:32:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremin şiddeti, Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi güvenlik kameralarına yansıdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehrin, Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan merkezin güvenlik kameraları, 7,7 büyüklüğündeki deprem anını kaydetti.

Sarsıntının şiddetiyle asma tavan parçalarının düştüğü görülen kayıtlarda, bilgisayar başında çalışan personelin deprem anında telaşla koşuşturması yer alıyor.

Bir süre masanın altına girerek kendini korumaya çalışan bazı personelin, sarsıntı bittikten sonra yeniden çağrı almaya devam ettiği görülüyor.

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