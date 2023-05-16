Deprem acısını en başta o siyasete alet etmişti! Kılıçdaroğlu kaybedince Sözcü'nün manşetine de itiraz etti

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Recep Tayyip Erdoğan yine zafer elde etti. Halkın yüzde 50'sinin desteğini yeniden kazanan Erdoğan, Muharrem İnce'nin aldığı oylar da geçerli sayılınca yüzde 50+1'i yakalayamadı.

14 Mayıs'a giden süreçte girdiği her ortamda, anıldığı her yerde yandaşları tarafından 13. Cumhurbaşkanı diye adlandırılan Kılıçdaroğlu akıma kendini kaptırınca seçim mağlubiyetini kabullenmekte bir hayli zorlandı.

Öte yandan seçim sonuçları sözde hak savunucularının gerçek yüzünü de ortaya koydu.

Depremzede reisine sahip çıktı

Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Kabine'nin depremzedeyi bir an bile yalnız bırakmaması ve devletin tüm imkanlarıyla yaraların sarılması noktasında seferber olmasının karşısında vefalı davranan depremzede vatandaşlar, reisine sahip çıktı. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge rakiplerini ezdi geçti.

Muhalefet ise seçim sürecinde deprem acısını siyasete alet ettiğini seçim mağlubiyetinden sonra ispatladı. Depremzedeler için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuldu.

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Sözcü gazetesi de manşet haberinde depremzedeyi hedef aldı.

Sözcü'nün haberinde, "Demek ki depremzedeler çadır hayatını çok sevmiş", "Demek ki depremzedeler bedava ev almak yerine para vermeyi istemiş" gibi hakaretlerde bulundu.

Deprem acısını siyasete alet edenlerin başını çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından rol yapmayı sürdürdü.

Kılıçdaroğlu mesajında Sözcü gazetesinin manşetine de itiraz etmiş oldu.

Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir.