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Spor

Deportivo La Coruna Emre Çolak'ın golüyle kazandı

İspanya 2’nci Ligi’nin 36’ncı haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina’yı Emre Çolak’ın 90+5’inci dakikada attığı golle 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:12:00 -
Deportivo La Coruna Emre Çolak'ın golüyle kazandı

İspanya 2’nci Ligi’nin 36’ncı haftasında Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina’yı konuk etti. Riazaro Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 59’uncu dakikada Aizbitarte’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+2’nci dakikada Estrada’nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada son sözü Türk futbolcu Emre Çolak söyledi.

61’inci dakikada Luis Ruiz’in yerine oyuna dahil olan Emre, 90+5’inci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Emre Çolak, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle sarı kart gördü.

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