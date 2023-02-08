Depoları hemen doldurun! Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Gece yarısı benzin 1,37 TL, motorine ise 1,15 TL indirim gelmişti, bu gece yarısı ise benzin ve motorine zam geliyor.
Akaryakıt ürünlerine bu gece yarısı gelen indirimin üzerinden 24 saat geçmeden bu kez de zam geliyor. ForeksHaber'in aldığı bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,02 TL fiyat artışı bekleniyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İSTANBUL
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 19,93 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,93 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,01 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 20,00 TL
Motorin fiyatı: 21,43 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 19,92 TL
Motorin fiyatı: 20,28 TL