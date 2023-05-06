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Ekonomi Depoları hemen doldurun! Akaryakıta o tarihte zam geliyor! Bu hiç iyi olmadı şimdi
Ekonomi

Depoları hemen doldurun! Akaryakıta o tarihte zam geliyor! Bu hiç iyi olmadı şimdi

Yeniakit Publisher
2023-05-06 10:54:00 -
Depoları hemen doldurun! Akaryakıta o tarihte zam geliyor! Bu hiç iyi olmadı şimdi

Akaryakıt fiyatları bu hafta indirim haberleriyle gündemdeydi. Ancak indirim trendi çok kısa sürdü. Yeni haftada hem benzin hem de dizel için zam haberleri gelmeye başladı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak akaryakıt fiyatları peş peşe indirim haberleri ile gündeme geldi.

Son olarak motorin fiyatları için uygulanan iki indirimin ardından bugün benzin litre fiyatı da geriledi.

Ancak dün petrol fiyatları yeniden yükselişe geçince hem benzin hem de mazot fiyatı için zam gecikmedi. 

Motorin litre fiyatları önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş gerilemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi ve bugün de benzin litre fiyatı 1.06 lira düştü. Ancak yurt dışı fiyatlardaki artış benzin ve motorinde zamma dönüyor. 

Motorine ve benzine zam

Bu kapsamda pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

İstanbul'da zam sonrası ortalama benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatları ise 18,57’e yükselecek. 

Ankara’da mazot 18,92 TL’den, benzin 20,08’den satılacak.

İzmir’de ise benzin 20,06 TL’ye, motorin 19,00 TL’ye çıkacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 19.28 TL

Motorin: 17.91 TL

LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA

Benzin: 19.65 TL

Motorin: 18.26 TL

LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 19.63 TL

Motorin: 18.34 TL

LPG (Otogaz): 10.54 TL.

 

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

2 GERİ 5 İLERİ ,SONUÇTA VATANDAŞA GİRİYOR.

Olur öyle

Daha dün indirim geldi .
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