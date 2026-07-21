Klima ile soğutulmuş ortamlara dikkat! Kalp hastalarına 24 derece uyarısı

Prof. Dr. Serkan Akdağ, kardiyoloji alanındaki büyük gelişmelere rağmen kalp ve damar hastalıklarının, ülkede ve dünyada insan hayatını tehdit eden en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her üç ölümden biri kalp ve damar hastalıklarına bağlı olup bu sayının sıcak yaz aylarında artış göstermekte olduğunu belirten Akdağ, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli Çalışma Grubunun değerlendirme raporunda ise bilim insanları, geçen yüzyıldan bu yana küresel ölçekte sıcak hava olaylarının şiddetinin ve sıklığının arttığını belirtmiş olduğunu ifade etti. Son yıllarda görülen ortalamanın üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmanın, her türlü nedene bağlı ölümlerdeki artışla ilişkili olduğu saptandığını belirten Akdağ, "Artan sıcaklıkların etkisi, özellikle kalp ve damar hastalığı olan bireyler açısından belirgin bir önem taşımaktadır. Yakın tarihli bir meta-analizde, sıcak hava dalgalarının kalp damar hatalıkları kaynaklı ölüm riskini yüzde 11,7 oranında artırdığı ve bu riskin yaşlı nüfusta (yaş >65) daha da yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca 27 ülkeyi kapsayan güncel bir küresel analizde, her bin kardiyovasküler ölümden ikisinin aşırı sıcaklara bağlı olduğu tahmin edilmiştir. Kalp hastalıklarının ve kalp krizlerinin oluşumunda başta sigara olmak üzere hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, düzensiz beslenme, stres ve çevresel faktörler de etkili rol oynamaktadır" diye konuştu.