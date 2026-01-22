  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!' DEM’in kirli oyununa Cumhur’dan tokat gibi cevap: Kardeşlik süreci durmayacak! İstanbul'da dev kumar operasyonu! Milyarlık vurgun yapan "sosyete" isimleri tutuklandı! "Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü! İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor! 22 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 22 Ocak 1901: Cemâleddin Abdullah Efendi'nin (Osmanlı Hukukçusu, Mısır Kadısı) Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var Trump’ın o ülkeyi zorla alma planı! Güç kullanmayacağım O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti
Ekonomi Depoları full’leyin: Motorine zam kapıda
Ekonomi

Depoları full’leyin: Motorine zam kapıda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Depoları full’leyin: Motorine zam kapıda

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam sinyali geldi. Piyasalardaki dalgalanma sürerken, motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olacak bir artış yapılması bekleniyor.

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1.43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam cuma gününden itibaren geçerli olacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

• İstanbul'da motorin 57.3 liraya,

• Ankara'da 58.38 liraya,

• İzmir'de 58.63 liraya yükselmesi bekleniyor.

Damacana suya zam!
Damacana suya zam!

Ekonomi

Damacana suya zam!

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2026 yaşlılık aylığı zamlı tutarı ve ödeme tarihleri
65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2026 yaşlılık aylığı zamlı tutarı ve ödeme tarihleri

Ekonomi

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2026 yaşlılık aylığı zamlı tutarı ve ödeme tarihleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23