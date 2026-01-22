Depoları full’leyin: Motorine zam kapıda
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam sinyali geldi. Piyasalardaki dalgalanma sürerken, motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olacak bir artış yapılması bekleniyor.
MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1.43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam cuma gününden itibaren geçerli olacak.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
• İstanbul'da motorin 57.3 liraya,
• Ankara'da 58.38 liraya,
• İzmir'de 58.63 liraya yükselmesi bekleniyor.