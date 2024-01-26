  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Depoda yangın çıkaran zanlı yakalandı
Yerel

Depoda yangın çıkaran zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 10:09:00 -
Depoda yangın çıkaran zanlı yakalandı

Adana'da mobilya sünger üretimi yapılan fabrika deposunda yangın çıkardığı belirlenen iş yeri sahibinin kardeşi tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde 24 Ocak'ta sünger üretimi yapılan fabrika deposunda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından inceleme başlatıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin kundaklandığının belirlenmesinin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin görüştüğü görgü tanıkları, depoyu kundaklayanın, iş yeri sahibi İbrahim Halil B'nin (34) kardeşi Y.B. (30) olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan Y.B, emniyetteki ifadesinde, depoyu yaktığını kabul etti. Şüpheli, "Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım." ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23