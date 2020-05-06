Koronavirüs sebebiyle futbola verilen ara haziran ayında sona erecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir "Şimdilik olmak kaydıyla bir karar açıklayacağız. 10 ayrı planımız var. Şimdilik planımız Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerde maçlar 12 13 14 Haziran haftasında başlayacak. Konuyu Sağlık Bakanlığına bildireceğiz. Sağlık bakanlığı bilim kuruluyla görüşecek ve müsabakaların hangi şartlarda oynanabileceğini kararlaştıracak. Ligler temmuzda tamamlanacak ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yakışır şekilde ev sahipliği yapacağız” dedi. Peki, deplasman maçları oynanacak mı?

Deplasman maçları oynanacak mı? | Maçlar hangi şehirlerde oynanacak?

Milyonlarca kişi “Deplasman maçları oynanacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Özdemir, “Tek şehirde futbol oynamak hiçbir zaman TFF'nin önüne gelmedi. Bizim hedefimiz ligleri herkesin kendi stadında oynayarak tamamlanmasını istemektir. Liglerin oynanmasını veya oynanmasını kimler istiyor bunu bilmiyorum. Yapmış olduğumuz görüşmeler içinde Süper Lig'de 13 hatta 14 takım liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig takımlarından ise 18 takımım 11'i ligin oynanmasını istiyor” diye konuştu.