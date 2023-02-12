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Siyaset

Densizliğin bu kadarına da pes doğrusu! Anında çark etti...

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt paylaştığı yalan bilgilerle Bakan Ersoy'u sahibi olduğu turizm şirketi üzerinden hedef aldı. Enginyurt 13 dakika sonra yalan olan paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 16:08:00 -
Densizliğin bu kadarına da pes doğrusu! Anında çark etti...

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt paylaştığı yalan bilgilerle Bakan Ersoy'u sahibi olduğu turizm şirketi üzerinden hedef aldı. Enginyurt 13 dakika sonra yalan olan paylaşımını sildi.

Türkiye, depremde kaybettiği canların yasını tutuyor.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen depremde binlerce insan hayatını kaybetti.

Binlerce kişi hem sevdiklerini hem de evlerini kaybetti.

Depremden etkilenenler için ülke genelinde yardımlar toplandı. Başta AFAD olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştı.

Oteller kapılarını depremzedelere açtı

Depremden etkilenen vatandaşların ise soğuk ve kışlı hava şartlarından etkilenmemesi adına oteller kapılarını depremzedelere açtı.

Tüm Türkiye enkazı hafifletmek için dört bir yandan koştururken yalan bilgilerde bu zamanda çokça yayılıyor.

Özellikle muhalefet kanadı kaynağı olmayan yalan bilgiler üzerinden yapılan mücadeleyi zorlaştırıyor.

Cemal Enginyurt yanlış bilgi paylaştı

Bu dezenformasyon içeriğinin son örneğini Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt paylaştı.

Cemal Enginyurt, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu turizm şirketini hedef alarak depremzedelerin misafir edilmediğini söyledi.

13 dakika sonra düzeltme yayınlamak zorunda kaldı

Bu yalan bilgiyi paylaşan Enginyurt, 13 dakika sonra paylaştığı tweetle paylaştığının gerçek olmadığını açıkladı.

Cemal Enginyurt, 13 dakika sonra paylaştığı tweetinde şu ifadeleri kullandı:

Kültür ve Türkiye Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un @Etstur otelleri depremzedeleri misafir etmeye başlamış. Malatya, da çadır kurarak hizmet veriyorlar. İşte herkesin yapması gereken budur. Gün birlik olma günü.

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