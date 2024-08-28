Densiz adamın gerçek yüzü! İşte Tuncay Özkan'ın skandallarla dolu geçmişi

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Tuncay Özkan'ın geçmişteki medya patronluğundan siyaset arenasındaki etik dışı davranışlarına kadar geniş bir yelpazede eleştirilerde bulundu. Pazarcı, Özkan'ın CHP'deki rolü ve gazetecilik döneminde yaşanan skandalları anlatarak, bu kişinin dürüstlükten uzak olduğunu ifade etti. Özkan'ın gazetecilik etiğine aykırı hareketlerle kendi çıkarlarını ön plana çıkardığını belirten Pazarcı, Özkan'ın halkı kandırmaya yönelik çabalarını eleştirdi. İşte Emin Pazarcı'nın yazısı:

"Geçmişten beri tanırım. Turgut Özal döneminde, bir ara ANAP muhabiri olarak görevlendirilmişti. Bizim yanımızda gezmeye başlamıştı. Çok sürmedi bu tablo, çünkü kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Bir anda kayboldu. Ama nasıl oldu, kaynağı neydi, parayı nereden edindi bilemem, medya patronu olmayı başardı!

Önce Kanaltürk Televizyonu'nun patronu olarak ortaya çıktı. Sonra onu 2008 Yılında bugün yurtdışında kaçak olan FETÖ'cü Akın İpek'e sattı. Aldığı para da tam 30 milyon dolardı. Ama yetmedi, kesmedi, "daha" dedi. 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından "Kanaltürk'ü değerinin altında sattığı" iddiası ile dava açtı. Bilirkişi Raporuna göre, tam 95 milyon dolar daha para istedi.

Ama Akın İpek değildi artık muhatabı. Çünkü FETÖ'nün mallarına el konulmuştu, kurum TMSF'ye geçmişti. Milletin malı olmuştu o televizyon. Muhatabı bizdik artık. Davayı kazansaydı, bu milletin 95 milyon doları gidecekti. Ama kaybetti, kurtulduk.

Şimdi sıkı durun: İşin garibi Özkan hem o televizyonun sahibi, hem de değildi! Akın İpek, "Ben televizyonu ondan değil, Burak Mızrak'tan aldım. Burada bir tezgâh var" dedi. O da "Burak benim öz yeğenim. Benim adıma şirket hisselerinin sahibiydi" cevabını verdi.

Niye, neden, niçin? Hangi sebeple görünmez adam olmayı tercih etmişti? O da başka bir muammaydı!

Hâlâ anlamayanlar için yazayım. "Marmaray'ı Ecevit yaptı" diyen CHP'li Tuncay Özkan'dan bahsediyorum.

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Siyasette sergilediği garip ve etik olmayan davranışlara girmeyeceğim. Her yerde yazılıp çiziliyor, okursunuz...

Ben, gazetecilik tarafından, bizzat tanık olduğum olaylardan bahsetmek istiyorum. Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde Hükümet düşüren bir TÜRKBANK skandalı yaşanmıştı. Başbakan da iddialara açıklık getirmek için benim ve Tuncay Özkan'ın da katıldığı bir basın toplantısı düzenlemişti.

O dönemde SHP Milletvekili olan Fikri Sağlar'ın elinde bazı kasetler vardı. Bunları yayınlanması için Kanal D'de bulunan Tuncay Özkan'a dinletmişti. Tuncay, yayınlamadı bunları. Gidip Mesut Yılmaz'a bilgi verdi. Fikri Sağlar da zaten bunu beklemiyordu; o dönemde kasetleri kendi açıkladı.

Mesut Yılmaz ise, o toplantıda bütün basının önünde olayı ifşa etti. "Tuncay Özkan kasetleri bana getirdi" dedi.

Garip değil mi? Bir gazeteci, dönemin hükümetini suçlamak amacıyla muhalefet tarafından kendisine ulaştırılan bilgi ve kasetleri götürüp o hükümetin başına veriyordu!

Daha çok var da bu kadarı yeter. Halen piyasada olan Kara Kutu isimli kitabımda hepsini yazdım. Merak eden alıp okur.

Peki, ne yaptı bu Tuncay Özkan?

Tam da kendine yakışanı yaptı, meşrebinin gereğini yerine getirdi. Dokunulmazlık zırhının arkasına sığındı. Halkın oyları ile seçilen ülkenin cumhurbaşkanına "züppe" diye hakaret etti.

Milletin Makamı, sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasının malıymış gibi, "saray" dedi, harcanan milyonlardan bahsetti. Sahip olduğu milyon dolarların kaynağını açıklayamayan adam, hiç sıkılmadan "fakir-fukara" edebiyatı yaptı.

Söylenecek çok şey var da... Değmez, lafın değerini aşağı düşürmenin anlamı yok Tuncay Özkan gibiler için.

Değmez..."

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