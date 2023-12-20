Denizsiz kentin martıları
En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta, bozkırın ortasında bulunan Ankara, denizlerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/denizsiz-kentin-martilari-70348
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En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta, bozkırın ortasında bulunan Ankara, denizlerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/denizsiz-kentin-martilari-70348
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