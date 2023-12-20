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Yaşam Denizsiz kentin martıları
Yaşam

Denizsiz kentin martıları

Yeniakit Publisher
2023-12-20 16:54:00 -
Denizsiz kentin martıları

En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta, bozkırın ortasında bulunan Ankara, denizlerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/denizsiz-kentin-martilari-70348

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