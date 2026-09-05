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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması Türkiye'nin bankacılık devlerinden rekor kar! Devlerin aktif büyüklüğü 42 trilyon lirayı aştı! iPhone kullanıcılarına müjdeli haber! İki telefonda tek numara dönemi başlıyor! Bakan sahaya indi! Türkiye o alanda dünya liderliğine koşuyor! Borsa haftayı yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi 14 bin puan barajını aştı! Satanist severler İstanbul'da kapıdan döndü, İslam ülkeleri sahne açtı! Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması

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AA Giriş Tarihi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan annelere tanınan doğum iznini hakkında açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması

Çalışan annelerin doğum izni süresine ilişkin açıklama, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında yöneltilen bir sorunun ardından geldi.

#2
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması

Bakan Göktaş, yarışmadaki soruya NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

#3
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması

Göktaş, “Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta” ifadesini kullanarak yeni düzenlemeyi bir kez daha hatırlattı.

#4
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması

Çalışan tüm annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını belirten Göktaş, uygulamanın Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında hayata geçirildiğini kaydetti.

#5
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması

Bakan Göktaş, yarışmacı Sevgül Batur’a minik torunuyla sağlık ve mutluluk içinde geçireceği güzel yıllar diledi.

#6
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması

Konunun gündeme taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, doğru cevabın kamuoyunun hafızasında yer edinmesine katkı sağlayan yarışma programına da teşekkür etti.

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