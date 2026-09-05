Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan doğum izni hatırlatması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan annelere tanınan doğum iznini hakkında açıklamalarda bulundu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan annelere tanınan doğum iznini hakkında açıklamalarda bulundu.
Çalışan annelerin doğum izni süresine ilişkin açıklama, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında yöneltilen bir sorunun ardından geldi.
Bakan Göktaş, yarışmadaki soruya NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Göktaş, “Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta” ifadesini kullanarak yeni düzenlemeyi bir kez daha hatırlattı.
Çalışan tüm annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını belirten Göktaş, uygulamanın Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında hayata geçirildiğini kaydetti.
Bakan Göktaş, yarışmacı Sevgül Batur’a minik torunuyla sağlık ve mutluluk içinde geçireceği güzel yıllar diledi.
Konunun gündeme taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, doğru cevabın kamuoyunun hafızasında yer edinmesine katkı sağlayan yarışma programına da teşekkür etti.
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