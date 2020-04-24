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Spor

Denizlispor’un evinde İstiklal Marşı yankılandı

Denizlispor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İstiklal Marşı’nın stadyumda yankılandığı bir video paylaştı.

2020-04-24 01:17:48 -
Denizlispor’un evinde İstiklal Marşı yankılandı

Denizlispor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İstiklal Marşı’nın stadyumda yankılandığı bir video paylaştı.


Denizlispor maçlarının oynandığı Atatürk Stadı tribünlerinin farklı noktalarına Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılıp boş statta İstiklal Marşı çalındı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünü kutlayan Denizlispor, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi.


“ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile TBMM’mizin kuruluşunun 100. yıl coşkusu, stadımızda yankılandı.”

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