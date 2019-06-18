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Denizlispor'dan Jaime Romero hamlesi

Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor, bir dönem ligimizde Orduspor forması da giyen Jaime Romero'ya kanca attı.

18 Haziran 2019 Salı 02:47
Denizlispor'dan Jaime Romero hamlesi

Yeniakit.com.tr - Son olarak kadrosuna Kayserispor'dan Sapunaru'yu katan Denizlispor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeşil siyahlı ekip bir dönem ligimizde Orduspor forması da giyen ve son olarak Cordoba'da top koşturan 28 yaşındaki İspayonl sağ kant oyuncusu Jaime Romero'yu için harekete geçtiği iddia edildi.

Romero bu sezon Cordoba formasıyla 30 karşılaşmada 2 gol kaydederken 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 02:47
  1. Ordu
  2. Kayseri
  3. Denizlispor
  4. Jaime Romero
  5. Cordoba
  6. İspanya

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