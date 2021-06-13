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Spor Denizlispor'da başkan adayları kim? Denizlispor başkanı kim olacak?
Spor

Denizlispor'da başkan adayları kim? Denizlispor başkanı kim olacak?

Denizlispor'da başkanlık adayları | TFF 1.Lig'e düşen, ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan Denizlispor'da başkanlık seçimine 3 gün kaldı. Taraftarlar, Denizlispor'da başkanlık için kilerin aday olduğunu araştırıyor. Peki, Denizlispor'da kimler başkan adayı oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 15:20:00 -
Denizlispor'da başkan adayları kim? Denizlispor başkanı kim olacak?

Ekonomik sorunlarla boğuşan Denizlispor’da başkanlık seçimi yapılacak. Seçim öncesinde başkanlık için aday çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. Peki, Denizlispor’da başkan adayı kim?

Denizlispor'da başkan adayları kim? Denizlispor başkanı kim olacak?

Denizlispor'da başkanlık seçimi 16 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Seçime kısa bir süre kala ekonomik sorunlar yaşayan Denizlispor'da başkanlık için aday çıkmadı. Yalnızca 6 oyuncusu bulunan Denizlispor'un ayrıca transfer yasağını kaldırabilmek için 17,5 milyon liraya ihtiyacı var. Taraftarlar gelecek günlerde bir adayın çıkıp çıkmayacağını, şayet aday olmazsa sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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