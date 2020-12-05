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Spor Denizlispor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Spor

Denizlispor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:00:01 -
Denizlispor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini 4 maç önce alan Yukatel Denizlispor, 11. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligde 11. haftaya 6 puanla 19. sırada giren Yukatel Denizlispor, sezona başladığı teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Kenan Atik'i getirdi. Yeşil-siyahlı ekip, Atik yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Ligde tek galibiyetini Ankara'da Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla alan Yukatel Denizlispor, daha sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu sezon iç sahada oynadığı 4 müsabakada 3 puana ulaşamayan yeşil-siyahlı ekip, söz konusu maçlardan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçta, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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