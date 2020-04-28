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Spor

Denizlispor, sahaya indi

Denizlispor corona virüsü salgını sonrası Süper Lig’de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başladı.

2020-04-28 16:17:47 -
Denizlispor, sahaya indi

Denizlispor corona virüsü salgını sonrası Süper Lig’de ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başladı.


Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ligin haziran ortası gibi başlamasının öngörülmesinin ardından Denizlispor, bugün antrenmanlara başladı. Tesislerdeki antrenmanda futbolcular sosyal mesafe kurallarına uyarak dayanıklılık ve pas çalışması gerçekleştirdi.

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