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Spor Denizlispor, Rizespor deplasmanında puan arayacak
Spor

Denizlispor, Rizespor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor, ligin 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 11:26:00 -
Denizlispor, Rizespor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor, yarın ligin 18. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ligde 13 puan ve ortalamayla 19. sırada yer alan Yukatel Denizlispor, kazanamadığı son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yeşil-siyahlı takımın rakibi Çaykur Rizespor 20 puanla 12. sırada.

Denizlispor'un sakatlıkları Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Neven Subotic, Mustafa Yumlu ve Fade Varela.

Çaykur Rizespor ile 23. randevu

Süper Lig'de daha önce rakibi ile 22 maç oynayan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Yeşil-siyahlı ekip rakip ağlara karşı 33 gol atarak kalede 22 gol görürken, 11 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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