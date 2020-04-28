  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Denizlispor oyuncuları Covid-19 testine tabi tutuldu

Denizlispor, korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig’e verilen aranın ardından bugün çalışmalarına başlarken, oyunculara idman öncesi korona virüs testi yapıldı.

2020-04-28 16:52:10 -
Denizlispor oyuncuları Covid-19 testine tabi tutuldu

Denizlispor, korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig’e verilen aranın ardından bugün çalışmalarına başlarken, oyunculara idman öncesi korona virüs testi yapıldı.


Denizlispor, Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından bugün yeniden antrenmanlara başladı. Horozlar antrenman öncesi hijyen uyarılarını dikkate alırken, futbolcuların kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelleri antrenman öncesi özel bir hastanede yeni tip korona virüs (Covid-19) testine tabi tutuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı