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Spor Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır
Spor

Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:39:26 -
Denizlispor, MKE Ankaragücü maçına hazır

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Angelo Sagal, tedbir amacıyla MKE Ankaragücü maçında oynatılmayacak. Tedavileri devam eden Neven Subotic, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Cenk Gönen antrenmana katılmazken, bu oyuncular yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılar, MKE Ankaragücü maçı için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.


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