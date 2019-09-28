Denizlispor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, Denizlispor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?28 Eylül 2019 Cumartesi 16:56
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, Denizlispor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Gülen taraf Kasımpaşa
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf konuk ekip Kasımpaşa oldu.
Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla başladı. İki ekip de girdikleri pozisyonlardan yararlanamayınca ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Maçın 67. dakikasında Kasımpaşa Hajradinović'in golüyle öne geçti:0-1
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrılan taraf Kasımpaşa oldu.
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