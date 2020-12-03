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Spor Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:50:26 -
Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Atik yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, üç grup halinde pas çalışması yaptı.

Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel hazırlıklarla tamamlandı.

Tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek, takımdan ayrı çalıştı.

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