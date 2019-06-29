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Denizlispor eski Başkanı Ali İpek hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor Kulübü eski başkanlarından Ali İpek’in vefat etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:32
Denizlispor eski Başkanı Ali İpek hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor Kulübü eski başkanlarından Ali İpek’in vefat etti. İpek Denizlispor’da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yaptı. 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:32
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