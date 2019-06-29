Denizlispor eski Başkanı Ali İpek hayatını kaybetti Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor Kulübü eski başkanlarından Ali İpek’in vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor Kulübü eski başkanlarından Ali İpek’in vefat etti. İpek Denizlispor’da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yaptı. 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.

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