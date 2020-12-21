  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Denizlispor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Denizlispor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:45:44 -
Denizlispor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Dünkü Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koşunun ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı çalıştı.

Tedavisi sona eren Mathieu Dossevi ise takımla çalışmalara başladı.

Yukatel Denizlispor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından uçakla ile Erzurum'a gidecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif
Dünya

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'in 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulduğu bildirildi.
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ve avukat Serhat Pak tarafından Türk medyasında ilk kez açıkladığı birçok bilginin açıklandığı “Ülke Günd..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay