Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasındaki "rezervasyon" tartışması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile bir restoranın görevlileri arasında çıkan "rezervasyon" tartışmasına ilişkin, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın 14 Ağustos saat:19.45'te Balık Hali'nde bir restoranda, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yakınlarıyla restoran sahibi ve çalışanları arasında tartışmanın "rezervasyon" tartışmasıyla başladığı belirtildi.

Tartışmanın, balık halinin dışına taştığı, arbedeye halde bulunan diğer esnaf ve vatandaşın da dahil olmasıyla olayın büyüdüğü kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sırada yakın bir mevkide görevli olan trafik ekibimiz, asayiş ekibi gelinceye kadar yaya olarak olay mahalline intikal ederek olayı sakinleştirici, yatıştırıcı olmaya çalışmıştır. 1,50 promil alkollü olduğu raporla saptanan Ali Çetin, hakaret ve mukavemet göstererek saldırgan tavırlarla polislerin görevlerini yapmalarını engellemeye çalışmıştır. Takviye asayiş ekiplerinin intikalinde Ali Çetin ve beraberinde bulunanların agresif tutum ve davranışlarla, görevli polislerin yakalama işlemi gerçekleştirmesine hakaret ve küfürlerle aktif direnç göstermeleri üzerine; görevli polislerimizce kademeli olarak gaz spreyi ve zor kullanılmıştır. Aşırı alkollü olan şahıs direnmemesi ve küfretmemesi konusunda defaatle uyarılmasına rağmen aynı agresif tutum ve davranışlarını hakaretlerle birlikte doktor raporu almak üzere sevk edildiği Devlet Hastanesinde de devam ettirmiştir. Olaya müdahale eden polis memurlarının karşılaştıkları direnç, fiili mukavemet ve hakaretlerden dolayı şikayetçi olurken, Ali Çetin de kendisinin darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştur. Meydana gelen olaya Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş olup, adli ve idari tahkikata başlanılmıştır."