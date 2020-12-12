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Ekonomi Denizli'nin "Çameli kilimi" ve "Elmalı bezi" tescillendi
Ekonomi

Denizli'nin "Çameli kilimi" ve "Elmalı bezi" tescillendi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:15:18 -
Denizli'nin "Çameli kilimi" ve "Elmalı bezi" tescillendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde yün ipliklerden el emeğiyle üretilen kilim ve Elmalı bezi için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yöresel ürünlerin tescillenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Elmalı Mahallesi'nde üretilen ve Yörük kültürünün yerel bir sanatı olarak nitelendirilen Çameli kilimi ve Elmalı bezinin coğrafi işaretinin alındığı aktaran Arslan, "Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz girişimlerle Çameli kilimi ve Elmalı bezi coğrafi işaret çalışmalarını tamamladık ve tescillerinin alımını gerçekleştirdik. Bu ürünler ile hem yöremizin hem de ilçemizin tanıtımına katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

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