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Yaşam Denizli'nin bir ilçesinde eğitime kar engeli
Yaşam

Denizli'nin bir ilçesinde eğitime kar engeli

Denizli'de Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre; kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 21:50:00 -
Denizli'nin bir ilçesinde eğitime kar engeli

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.

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