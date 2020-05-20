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Ekonomi

Denizli'nin 3 ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:06:50 -
Denizli'nin 3 ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

ANKARA (AA) - Denizli'nin 3 ilçesinde belirlenen yerlerde, tarla içi geliştirme hizmetleri amacıyla arazi toplulaştırması uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Baklan, Çal, Çivril ilçelerinde belirlenen 10 ayrı köyde Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması için arazi toplulaştırmasına gidilecek.

Belirlenen sınırlar içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerini taşımayan yerler, tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma harici bırakılacak.


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