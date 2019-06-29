Denizlililere müzik ziyafeti

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Yaz Konserleri programı başladı. Müzisyen ve sanatçılar müzik ziyafeti sunmak için Adalet Parkı ve İncilipınar Parkı’nda Denizlililer bir araya gelecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından her hafta yaz konserleri programlarının düzenlenecek. İlk konseri Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Ahmet Nuri Çağdaş verdi. Konsere gelen izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. İncilipınar Parkı’nda düzenlenen konsere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ile birlikte diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Unutulmaz eserlerin seslendirildiği bu gecede konsere gelen vatandaşlar Ahmet Nuri Çağdaş’a eşlik etti.

“Kendi sanatçılarımız konser verecek”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan,yaz konserlerinin her hafta düzenleneceğini belirterek, “Yıl sonu konserlerimizin ardından yaz konserlerimiz başladı, İncilipınar Parkı ve Adalet Parkı’nda konserlerimiz olacak. Kendi sanatçılarımız ve değerlerimizle Denizlilileri buluşturacağız. Tüm vatandaşlarımızı yaz boyunca devam edecek konserlerimize bekliyoruz” dedi.

Yaz boyunca vatandaşlara her akşam 21.00’de eşlik edecek olan konserlerin devamında, 5 Temmuz Cuma İncilipınar Parkı’nda ardından 6 Temmuz Cumartesi Adalet Parkı’nda Çağla Yapar sahne alacak.