Denizlililerden halk gününe yoğun ilgi

NUSRET REÇBER

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilki Ağustos 2015’te yapılan ve her ayın ilk salı günü düzenlenmeye devam eden Halk Günü buluşmalarında bir kez daha vatandaşlarla bir araya geldi. Randevusuz bir şekilde vatandaşları dinleyen Başkan Zolan, oldukça yoğun katılımın olduğu Temmuz ayı buluşmasında da halkın istek, görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Osman Zolan, “Halk günü buluşmalarımızda, vatandaşlarımızın herhangi bir aracıya gerek duyulmaksızın doğrudan bize aktardığı öneri veya taleplerini dinlemekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.