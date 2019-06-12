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Denizlili tiyatrocular ödüllerin sahibi oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri kapsamında 2 ödül aldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:27
Denizlili tiyatrocular ödüllerin sahibi oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri kapsamında 2 ödül aldı.


Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliğinin Türk TiyatrosundanProf. Dr. Özdemir Nutku adına bu yıl ikincisi gerçekleştirildi, ödüller sahiplerini buldu. Etkinlikte 17 dalda ödül verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü’nün sahnelediği "Dünyanın Ortasında Bir Yer" oyununda Yılın Işık Tasarımı ödülüne, Cevat Özalp layık görüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği, Genel Sanat Yönetmeni Hakan Kurt’un yönettiği ‘39 Basamak’ oyununda ise Yılın Genç Kuşak Kadın Oyuncusu ödülü de Eda Aydınlı’ya verildi.



"Denizli’de tiyatro yaşamaya devam edecek"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirterek, ödül alan Şehir Tiyatrosu ile Genç Denizli Tiyatro Kulübü ve oyuncularını tebrik etti. Denizli’de tiyatro sanatını yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Şehir Tiyatromuz ve Genç Denizli Tiyatro Kulübümüz bugüne kadar birçok güzel oyun sergiledi. Vatandaşlarımızın oyunlara ilgisi hiç azalmadan sürdü. Bu da bizim motivasyonumuzu daha da güçlendirdi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanata ilgisini artırmak için gayret göstermeye devam ediyoruz" dedi.



"Tesisimiz buna büyük katkı sağlayacak"


Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlandığını anlatan Başkan Zolan, "Denizli’miz kültürün ve sanatın en üst seviyede yapıldığı yer olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tesisimiz buna büyük katkı sağlayacak. Denizlimiz inşallah kültür ve sanatın merkezi olacak" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:27
  1. sanat
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