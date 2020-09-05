  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizlili bıçak ustasının ürettiği üstü açık iki kişilik otomobil ilgi görüyor
Aktüel

Denizlili bıçak ustasının ürettiği üstü açık iki kişilik otomobil ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:28:14 -
Denizlili bıçak ustasının ürettiği üstü açık iki kişilik otomobil ilgi görüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bıçak ustasının çapa makinesinin motorunu kullanarak ürettiği üstü açık iki kişilik otomobil ilgi çekiyor.

Yatağan Mahallesi'nde yaşayan bıçak ustası Hüseyin Kocakaya (52), boş vakitlerini değerlendirmek için motor bilgisini kullanarak araba yapmaya karar verdi.

Projesini uygulamaya geçiren Kocakaya, demir profillere kaynak yaparak tasarladığı arabanın iskeletini oluşturdu.

Tarımda kullanılan çapa makinesinin motorunu aracına monte eden Kocakaya, sanayideki hurda araçlardan topladığı parçalarla direksiyon, vites, elektrik tesisatı ve diğer aksamları tamamladı.

Kocakaya'nın yaklaşık 10 bin liraya mal ettiği ve "Yatağan" adını verdiği üstü açık, 2 ileri ve geri vitese sahip araç, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Kocakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de denemelerinin olduğunu, ilk kez başarılı sonuç elde ettiğini söyledi.

Emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu belirten Kocakaya, şöyle konuştu:

"Yapımı çok basit değil, emek ve bilgi istiyor. Sanayiden arkadaşlarımın da yardımıyla baştan sona el emeği ile meydana getirdiğim bu arabayla 25 kilometre hız yapabiliyorum. Kendi ürettiğim aracı kullanmanın gururunu yaşıyorum.

Üstü açık şekildeki arabam iki kişilik, arkasını da bagaj olarak kullanabiliyorum. Görenler çok beğeniyor, yanında fotoğraf çektiriyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'
Dünya

Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'

Rusya, Barents Denizi'nin suları üzerinde ABD ve İngilizlere ait savaş uçaklarını önlediklerini duyurdu.
Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı
Dünya

Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı.

Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar
Korona Virüs

Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar

Dolandırıcılar şimdi de koronavirüs üzerinden vatandaşları dolandırmaya başladı. Dolandırıcı hackerler vatandaşların cep telefonlarında gön..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı