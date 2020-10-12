Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 17 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Dört ayrı adresteki aramalarda 7 gram metamfetamin, 230 gram eroin, 23 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.