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Aktüel Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
Aktüel

Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:11:28 -
Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son bir haftada düzenlenen 12 ayrı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ise 67 gram metamfetamin, 21 uyuşturucu hap, 272 gram esrar, 12 gram eroin, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 13 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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