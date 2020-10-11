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Aktüel Denizli'deki silahlı arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Denizli'deki silahlı arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:24:36 -
Denizli'deki silahlı arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Baklan ilçesinde, araziye giren iş makinesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Hadim Mahallesi'nde dün iş makinesi operatörü Mustafa Tosun'un tabancayla öldürülmesi, B.İ. ve F.İ'nin de yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan O.Ç, H.Ç. ve A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hafif şekilde yaralanan B.İ. ve F.İ'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

- Olay

Hadim Mahallesi'nde ikamet eden B.İ. ve oğlu F.İ, kendilerine ait tarlasında iş makinesi yardımıyla toprak düzeltme çalışması başlattığı sırada yan tarladaki O.Ç, H.Ç. ve A.Ç, iş makinesinin kendilerine ait araziye girdiğini ileri sürerek operatör Mustafa Tosun'un kullandığı iş makinesinin önüne geçip, aralarında husumet bulunduğu belirtilen B.İ. ve F.İ. ile tartışmaya başlamıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada tabancayla vurulan Mustafa Tosun olay yerinde hayatını kaybetmiş, B.İ. ve F.İ. ise yaralanmıştı. Jandarma olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına almıştı.

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