  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Muğla açıklarında deprem
ABD'den İran açıklaması: Toplu bir cevap verilecek
Din görevlileri ve diyanet STK’ları yaraları sarmaya devam ediyor
Yeniden Refah lideri Erbakan yangın bölgesini ziyaret etti
Gündem Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 04:58:00 -
Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli Valiliği yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yangının henüz çıkış nedeninin belirlenemediği belirtilerek, "Yangında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 16 adet araç, 6 adet ilk müdahale aracı, 25 adet tanker, 3 adet dozer ile 2 adet kepçe, Orman Bölge Müdürlüğünden 25 adet arazöz, İl Sağlık Müdürlüğünden 6 adet ambulans, 1 adet UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komando Tugay Komutanlığından yeterli sayıda personel ile birlikte özel sektörün de desteğiyle 12 adet iş makinası, su taşıma amaçlı 12 adet beton mikseri bölgede görev almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığından 40 ton su taşıma kapasiteli yangın söndürme uçağı talep edilmiş ve uçak yangın söndürme çalışmalarına destek vermiştir. Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinası, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay