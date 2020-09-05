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Aktüel Denizli'deki kuruyemiş işletmesinde çıkan yangında ölen 2 işçi toprağa verildi
Aktüel

Denizli'deki kuruyemiş işletmesinde çıkan yangında ölen 2 işçi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:22:41 -
Denizli'deki kuruyemiş işletmesinde çıkan yangında ölen 2 işçi toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kuruyemiş işletmesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi toprağa verildi.

Kale Mahallesi'ndeki kuruyemiş işletmesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Hüseyin Aktaş (44) ve Salih Yılmaz'ın (36) cenazeleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.

Salih Yılmaz'ın cenazesi, Karahasanlı Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'nde kılınan namazın ardından, Çakmak Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Yılmaz'ın eşi Ayşegül Yılmaz, iki çocuğu ve aile yakınları katıldı. Tabutun başında gözyaşı döken Ayşegül Yılmaz'ı, yakınları teselli etti.

Hüseyin Aktaş'ın cenazesi de Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, yangında yaralanan Serkan Bostan (34), Hatice Özkan (44) ve Şükrü Ekin'in (28) tedavileri sürüyor.

Önceki gün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesindeki bir kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana gelmiş, ardından çıkan yangında 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken patlamanın meydana geldiği bölgede yapılan aramada iki işçinin cesedi bulunmuştu.

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