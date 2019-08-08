0553 313 94 23

Denizli'deki deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
Denizli'deki deprem

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Vali Karahan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karahan'dan depreme ilişkin bilgi alan Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Denizli Valisi Hasan Karahan
  3. Denizli'deki deprem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da çaldı sınır kapısında yakalandı
    1. Sakarya’da çaldı sınır kapısında..
    2. Deprem Çardak Havalimanında da hasara..
    3. Arfrin’de bombalı saldırı: 2 ölü, 11..
    4. Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
    5. Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi
    6. Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı..
    7. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    8. Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak
    9. Oktay Denizli'deki bilançoyu açıkladı
    10. İran açık açık tehdit etti: Bu karar..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    12. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    13. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    14. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    15. Virajı alamayınca kanala uçtu
    16. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    17. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    18. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    19. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    20. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    21. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    22. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    23. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    24. Akaryakıtta çifte indirim
    25. Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza..
    26. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya..
    27. Erzurum’da bayramda ulaşım ücretsiz..
    28. Oktay: "35 eylemi hayata geçirme..
    29. Eyüpsultan Yadigar Mağazası yeni..
    30. Sakarya'da düşürülen cüzdanı alan kişi..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!