Denizli'deki 11 yurtta 11 bin 964 öğrenci ağırlanacak, girişler 11 Eylül Cuma günü

Gençlik ve Spor Bakanlığının 8 Eylül'de açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru sonuçlarına göre Denizli genelindeki 11 yurt, toplam 11 bin 964 öğrenciyi ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesinde öğrenim görecek öğrencilerden il merkezindeki yurtlara başvuranların tamamı yerleşti. Yurt bulunmayan ilçeler ile Buldan ve Çivril'de yedek sırada bekleyen öğrenciler ise misafir öğrenci kontenjanları kapsamında yerleştirilecek.

Öğrenciler, Denizli'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara 11 Eylül Cuma günü itibarıyla giriş yapabilecek.

İl merkezinde 6, ilçelerde 5 yurt müdürlüğü hizmet verecek

Denizli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 11 öğrenci yurdunun 6'sı il merkezinde yer alıyor. Tavas, Çivril, Bekilli, Honaz ve Buldan'daki 5 yurt müdürlüğü ise ilçelerdeki öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak. Yeni dönem öncesinde odalar, yemekhaneler, kütüphaneler ve sosyal alanlar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenerek hazır hale getirildi.

Yurtlar öğrencilere yalnızca barınma imkânı sunmakla kalmıyor; sosyal, kültürel ve kişisel gelişime dönük ihtiyaçlar da gözetiliyor. Gençlere spor faaliyetleri ve fitness salonlarının yanı sıra kültür, sanat ve teknoloji odaklı programlar, konferans ve seminerler, çeşitli atölyeler, modern konseptli kafeterya hizmeti, kütüphane, psikososyal destek, rehberlik ve kariyer planlaması gibi alanlarda hizmet veriliyor.

Vali Köşger hazırlıkları yerinde inceledi

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yurtlardaki hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Hazırlıklar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'dan bilgi alan Köşger, barınma, beslenme, güvenlik ve sosyal alan ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük çalışmaları değerlendirdi. Vali, yurtların yeni döneme barınmadan beslenmeye, sosyal alanlardan güvenlik hizmetlerine kadar her yönüyle hazır girmesi talimatını verdi. Öğrencilerin huzurlu, güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

"Her bir öğrencimiz, ailelerinin bizlere emaneti, ülkemizin değerleri ve göz bebeğimizdir" diyen Köşger, 2026-2027 eğitim öğretim yılının eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti, akademik yılın tüm öğrenciler için başarılı geçmesini diledi.